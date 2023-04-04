ВИДЕО: Военный вертолет летит над Тинужским шоссе, пугая водителя грузовика

В понедельник, 3 апреля, водитель грузового авто заснял военный вертолет, летевший низко над Тинужским шоссе. На видео видно, что вертолет находится на той же высоте, что и приближающийся прицеп большегрузного автомобиля. "Испугал дальнобойщика и улетел", — пишет автор видео.

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Как уже сообщалось, что с 3 по 6 апреля в окрестностях Огрского и Айзкрауклского краев проходят военные учения Latvian Wolf 23-I, в них участвуют дивизии противовоздушной обороны Воздушных сил Национальных вооруженных сил (НВС) и подразделения военно-воздушных сил Испании.

На видео видно, что военный вертолет очень темного или даже черного цвета, что наводит авиационных специалистов на мысль, что это вертолет не ВВС Латвии, а союзника по НАТО, в данном случае, скорее всего, испанский.

Целью военных учений является отработка противовоздушной обороны и улучшение взаимодействия между подразделениями ВВС и вооруженными силами стран НАТО. Это первые из четырех зенитно-ракетных учений цикла учений Latvian Wolf в 2023 году, сообщают НВС.

Такие военные учения значительно улучшают понимание роли частей в выполнении совместных задач и вносят неоценимый вклад во всестороннюю оборону страны, облегчая выполнение принимающей страной функций поддержки наступающим частям союзных стран.