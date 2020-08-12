ВИДЕО: Возле посольства Беларуси в Риге прошел пикет "За свободные выборы"

В среду, 12 августа, в Риге напротив посольства Беларуси на ул. Элияс, 18 прошел пикет, в ходе которого латвийцы выразили поддержку жителям этой страны, протестующим против фальсификации итогов президентских выборов.

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Пикет был призван выразить поддержку представителям белорусской общественности, которые подвергаются насилию за желание жить в честном государстве.

На плакатах протестующих по-русски и по-английски было написано "Беларусь заслуживает перемен", "Беларусь заслужила свободу", "Свободу политзаключенным". Были также портреты президента Александра Лукашенко с каплями крови, капающими с его усов. Участники акции скандировали лозунг "Свободу белорусам".

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные организации должны расследовать процесс выборов президента в Беларуси, а власти этой страны — освободить задержанных.

"Латвия как соседнее с Беларусью государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве", — сказал Левитс, добавив, что Латвия и Белоруссия являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.

Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал правительство Беларуси воздержаться от использования силы против жителей страны, недовольных процессом и результатами выборов президента.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. В понедельник МВД сообщило, что за участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 000 человек, в том числе около 1 000 человек в Минске.