ВИДЕО. Югла: нарушителей на перекрестке оказалось так много, что журналист вызвал полицию

"Смотрят ли люди на дорожные знаки? Следуют ли водители их предписаниям? И можно ли вообще доверять дорожным знакам?" — задался вопросами ведущий телепрограммы Zebra Паулс Тимротс, проанализировав изменения на перекрестке улиц Юглас и Мурьяну. В итоге, нарушителей оказалось так много, что журналисту пришлось даже вызывать Дорожную полицию.

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Улица Юглас играет очень важную роль в транспортном сообщении Риги, так как в комбинации с улицей Лубанас она образует объезд центра столицы. Однако проблемным местом этой транспортной артерии являлось пересечение улиц Юглас и Мурьяну, так как здесь был разрешен левый поворот на ул. Мурьяну.

В связи с ремонтными работами вот уже пару недель этот поворот запрещен.

Однако автомобилисты не учитывают изменений и продолжают на этом перекрестке один за другим поворачивать налево, несмотря на то, что это запрещено тремя дорожными знаками подряд.

"Что творится у нас в стране!? Никто не умеет ставить знаки и общаться, никто не смотрит на тех, кто ставит эти дурацкие знаки?", — задался риторическим вопросом Тимротс.

Ведущий программы Zebra пришел к выводу, что если даже при трех установленных дорожных знаках водители не могут понять, что поворот налево здесь запрещен, помочь в этом может только Дорожная полиция.

В итоге, журналисты программы вызвали для наведения порядка "дорожников". Прибывшие полицейские останавливали нарушителей, разъяснили им изменения в организации движения на данном перекрестке, а также выносили предупреждения.

Интересно, что во время съемок автомобилисты отметили полицию в

приложении Waze, поэтому количество водителей, повернувших налево на этом перекрестке, уменьшилось.