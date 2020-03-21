ВИДЕО. Застрявший в Риге Микки Рурк времени даром не терял — снимался на боксерском ринге

Из-за объявленной на прошлой неделе чрезвычайной ситуации в Риге застрял Микки Рурк, который приехал сниматься в мистическом военном триллере Warhunt и попал в локаут из-за коронавируса. В данный момент актер ждет возможности отправки обратно в Голливуд, но времени даром не теряет — сегодня на инстаграме его ассистентки Ксении Дёрст (Kseniya Durst)появилось видео съемок Микки на боксерском ринге. В текстовке к видео Ксения написала, что перед выходом на съемки рекламы всех тестируют и проверяют температуру, а в Латвии на два миллиона населения всего 30 зараженных.

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Как ранее рассказал порталу Delfi глава продюсирующей фильм компании Forma Pro Films Игорь Пронин, съемки картины про вторую мировую Мауро Борелли планировались съемки в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.

"В Латвию Микки Рурк и его помощница прилетели в середине марта, за несколько дней до закрытия границ", — сообщил Пронин. По его словам, в Риге актеру удалось сделать съемочные тесты картины: "Работы велись очень маленькой группой, с соблюдением всех мер предосторожностей, дезинфекцией и измерением температуры. Полиция приезжала и все проверяла. Все в масках, актер на площадку тоже прибывал в маске, снимал ее только во время съемок, которые велись быстро и с соблюдением социальной дистанции… После съемок — домой на частном транспорте и без контактов с кем-либо. Увы, придется останавливать и доснимать лишь тогда, когда все карантины будут сняты".

Ассистентка Микки Рурка, в прошлом крымчанка Ксения Берязева (на видео - поправляет артисту грим) свою сегодняшнюю фамилию получила от солиста группы Limp Bizkit Фреда Дёрста, за которого вышла замуж в 2012 году. В 2015 году музыкант даже выразил желание получить российское гражданство. В Голливуде Ксения работает визажисткой, ведет активную светскую жизнь в окружении голливудских звезд и дружит с Ким Кардашьян. Любопытно, что другой постоянный участник Limp Bizkit, выступающий под псевдонимом DJ Lethal, Леор Димантс в прошлом — рижанин.

В картине Warhunt Рурк играет одну из главных ролей — военного. По словам Пронина, кроме Рурка, снимаются такие звезды, как Роберт Неппер ("Перевозчик", "Побег" и в картине Вуди Аллена "Все говорят, что я тебя люблю") и Джексон Ретбоун ("Сумерки") — они приехали до всех событий и сейчас даже рады, что оказались в Латвии — тут безопасней. Организаторы разрабатывают план, как отправить звезду обратно в Америку, где его работа связана с огромным числом контрактов и жестким графиком. На это потребуются специальные разрешения и транспорт.