Видземская больница объявила режим ЧС и прекратила оказание плановых услуг
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Из-за стремительного роста заболеваемости Covid-19 Видземская больница объявила в своем медицинском учреждении режим чрезвычайной ситуации и прекратила оказание плановых услуг в стационаре и дневном стационаре.

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Как отметила представитель SIA Vidzemes slimnīca Бенита Брила, такое решение было принято для того, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы медперсонала и перепрофилировать койки для пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь, для пациентов с острыми болями, а также для пациентов с Covid-19.

В настоящее время в Видземской больнице для пациентов с Covid-19 выделено 102 койки,в том числе, восемь коек в реанимации, перепрофилированы два терапевтических отделения.

В больнице сохранена очередь для оказания некоторых медицинских услуг, в том числе, "зеленый коридор" для пациентов, которым необходимо оказать или завершить в стационаре неотложную помощь, услуги офтальмолога, родовспоможение, уход за детьми, оказание помощи лицам, промедление реабилитации для которых может создать риски получения инвалидности и трудоспособности. Также будет оказываться реабилитация детям, для которых отложенные сроки реабилитации могут грозить ухудшением функциональных способностей.

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