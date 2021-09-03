Видземская больница с понедельника снова будет принимать пациентов с Covid-19

Поскольку заболеваемость Covid-19 растет, Видземская больница с понедельника, 6 сентября, готовится снова принимать пациентов с коронавирусом, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземской больницы Бенита Брила.

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По словам медицинского директора Видземской больницы Инги Озолини, согласно решению Государственной оперативной медицинской комиссии с 15 июля Видземская больница не принимает и не лечит пациентов, инфицированных Covid-19, поэтому они были переведены в университетские клинические больницы. "Принимая во внимание предыдущий опыт, теперь мы можем в течение нескольких дней подготовиться к приему и лечению пациентов с Covid-19", - сказала Озолиня.

В Видземской больнице разработан план перепрофилирования коек и отделения, после чего 2-е терапевтическое отделение будет перепрофилировано в палату на 27 коек для пациентов, инфицированных Covid-19, а три койки в отделении интенсивной терапии будут предоставлены больным с тяжелым течением заболевания. Соответственно будут изменены организация работы работников этих отделений и требования эпидемиологического режима на всей территории больницы.

"В течение этого года мы не только получили дополнительную информацию и понимание природы заболевания и методов лечения, но и дополнили ассортимент оборудования и средств, уже приобретенных в прошлом году для диагностики, лечения и ухода за пациентами, инфицированными Covid-19", - подчеркнула Озолиня.

Получено еще шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, закуплено 32 аппарата дозированного введения лекарств и один аппарат заместительной почечной терапии. В больничной лаборатории имеется анализатор для быстрого тестирования на Covid-19, который дает ответ, заражен человек коронавирусом или нет, в течение примерно 40 минут.

По словам Брилы, чтобы снизить риски как собственного заболевания, так и непреднамеренного заражения пациентов, 86% сотрудников больницы к 1 сентября завершили курс вакцинации от Covid-19.