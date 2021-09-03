Видземская и Резекненская больницы с понедельника вновь будут принимать пациентов с Covid-19
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 и числа госпитализированных пациентов с понедельника в Видземской и Резекненской больницах вновь будут открыты отделения для пациентов с коронавирусом, сообщили в Минздраве.

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Как указали в министерстве, за последние семь дней количество госпитализированных с Covid-19 увеличилось на 36%, и в среднем каждый день в больницах оказывается 21 новый пациент. 3 сентября в больницах лечились 170 пациентов с коронавирусом, в том числе 27 находились в тяжелом состоянии. В связи с этим на состоявшемся сегодня заседании Государственной оперативной медицинский комиссии принято решение об открытии отделений для больных Covid-19 в больницах.

Как сообщила медицинский директор Видземской больницы Инга Озолиня, согласно решению Государственной оперативной медицинской комиссии с 15 июля больница не принимала и не лечила пациентов, инфицированных Covid-19, и они были переведены в университетские клинические больницы. "Принимая во внимание предыдущий опыт, теперь мы можем в течение нескольких дней подготовиться к приему и лечению пациентов с Covid-19", - сказала Озолиня.

В Видземской больнице разработан план перепрофилирования коек и отделения, после чего 2-е терапевтическое отделение будет перепрофилировано в палату на 27 коек для пациентов, инфицированных Covid-19, а три койки в отделении интенсивной терапии будут предоставлены больным с тяжелым течением заболевания. Соответственно будут изменены организация работы работников этих отделений и требования эпидемиологического режима на всей территории больницы.

"В течение этого года мы не только получили дополнительную информацию и понимание природы заболевания и методов лечения, но и дополнили ассортимент оборудования и средств, уже приобретенных в прошлом году для диагностики, лечения и ухода за пациентами, инфицированными Covid-19", - подчеркнула Озолиня.

Получено еще шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, закуплено 32 аппарата дозированного введения лекарств и один аппарат заместительной почечной терапии. В больничной лаборатории имеется анализатор для быстрого тестирования на Covid-19, который дает ответ, заражен человек коронавирусом или нет, в течение примерно 40 минут.

Чтобы снизить риски как собственного заболевания, так и непреднамеренного заражения пациентов, 86% сотрудников больницы к 1 сентября завершили курс вакцинации от Covid-19.

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