Десять студентов из Беларуси смогут бесплатно учиться в Видземском университете прикладных наук в магистратуре и докторантуре. Таким образом вуз решил поддержать гражданское общество Беларуси, сообщает LETA.
Видземский университет примет на бесплатное обучение десять белорусов
Десять студентов из Беларуси смогут бесплатно учиться в Видземском университете прикладных наук в магистратуре и докторантуре. Таким образом вуз решил поддержать гражданское общество Беларуси, сообщает LETA.
Магистранты смогут освоить две учебных программы — "Стратегическая коммуникация и управление" и "Виртуальная реальность и смарт-технологии". Для докторантов предлагаются программы "Моделирование социотехнических систем" и "Экономика и предпринимательство".
Обучение будет на английском языке, документы нужно подать до 7 сентября.
Ректор вуза подчеркнул, что человеку не должно быть все равно, что происходит в соседней стране, и нужно всеми силами в этом участвовать, если ситуация того требует.