Десять студентов из Беларуси смогут бесплатно учиться в Видземском университете прикладных наук в магистратуре и докторантуре. Таким образом вуз решил поддержать гражданское общество Беларуси, сообщает LETA.

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Видземский университет примет на бесплатное обучение десять белорусов

Десять студентов из Беларуси смогут бесплатно учиться в Видземском университете прикладных наук в магистратуре и докторантуре. Таким образом вуз решил поддержать гражданское общество Беларуси, сообщает LETA.

Магистранты смогут освоить две учебных программы — "Стратегическая коммуникация и управление" и "Виртуальная реальность и смарт-технологии". Для докторантов предлагаются программы "Моделирование социотехнических систем" и "Экономика и предпринимательство".

Обучение будет на английском языке, документы нужно подать до 7 сентября.

Ректор вуза подчеркнул, что человеку не должно быть все равно, что происходит в соседней стране, и нужно всеми силами в этом участвовать, если ситуация того требует.