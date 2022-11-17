Вике-Фрейберга: политики, формирующие правительство, напоминают детей, которые не могут поделить песочницу
Foto: LETA

Политики, которые формирующие правительство, напоминают детей, которые не могут поделить песочницу. Об этом в программе "900 секунд" заявила бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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Экс-президент призналась, что разочарована в новых депутатах. "Новых депутатов три четверти, у них есть возможность показать народу, насколько они лучше предыдущих. Но в то же время нужна преемственность. Я думаю, что тот факт, что доверие было оказано партии в лице премьер-министра, что-то значит", — сказала Вике-Фрейберга, напомнив, что, пока она была президентом государства, сменилось несколько премьер-министров.

Оценивая процесс формирования нового правительства, экс-президент отметила, что это сложный процесс, однако не такой серьезный, как строительство ракеты, которая летит на Марс.

"С сожалением наблюдаю, как отражаются разговоры политиков, и у людей в очередной раз складывается впечатление, что они, как дети в песочнице, просто не могут поделить, какой угол для одного, какой для другого", — резюмировала экс-глава государства.

Вике-Фрейберга считает, что государственные мужи должны серьезно сосредоточиться на идеологических вопросах, в которых есть разногласия.

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