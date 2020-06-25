Вике-Фрейберга стала частью акции, предупреждающей об угрозе демократии на фоне пандемии

Более 500 мировых политиков, общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и правозащитных организаций подписали открытое письмо, в котором предупредили, что авторитарные режимы могут использовать пандемию для укрепления собственной власти и подавления критики. В свою орередь, некоторые демократически избранные режимы концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, ограничивая права человека и усиливая государственный надзор, утверждается в письме, которое подписала и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инициаторами составления письма стали стокгольмский Международный институт демократии и содействия выборам и американский Национальный фонд демократии, его поддержало около 70 правозащитных и общественных организаций, в том числе Transparency International, Фонд Конрада Аденауэра и World Movement for Democracy. Также письмо подписали несколько сотен политических и общественных деятелей, в том числе 13 лауреатов Нобелевской премии и 62 бывшие главы государств и правительств. В числе подписавших из России — Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и Владимир Кара-Мурза.

По мнению авторов письма, пандемия вызвала к жизни политический кризис, который угрожает будущему либеральной демократии. "Подавление свободы слова, отправка в тюрьму мирных несогласных, подавление контроля со стороны законодательных органов и отмена выборов на неопределенный срок — все это ничем не поможет в защите здоровья", — говорится в письме. По мнению его авторов, только демократия гарантирует свободное распространение информации о пандемии, основанные на фактах дебаты о борьбе с ней, добровольную самоорганизацию общества, открытое взаимодействие между обществом и правительством и соблюдение баланса между борьбой с пандемией и защитой экономики.

Авторы письма считают, что нынешняя пандемия не случайно началась в Китае, где подавляют свободу слова и преследовали тех, кто пытался говорить о распространении вируса. "Демократия не гарантирует компетентного руководства и эффективного управления… Но величайшая сила демократии — в ее способности к самокорректировке. Вызванный COVID-19 кризис — это тревожный звонок, настоятельное предупреждение, что свободы, которые мы ценим, под угрозой и мы не должны принимать это как должное", — отмечают они.

Ранее в неправительственной организации Freedom House заявили, что пандемия коронавируса способна как ускорить тенденцию к сокращению демократических ценностей, так и укрепить уровень демократии в тех или иных странах. При этом все больше мировых государств отказываются даже притворяться демократическими, и в особенности это касается так называемых стран переходного периода — европейских и азиатских государств бывшего социалистического блока. В частности, Венгрия, Сербия и Черногория в 2020 году перешли из группы стран с демократическими режимами в группу с гибридными режимами. Ухудшились демократические показатели и у Польши, которая перешла в группу стран с полуконсолидированной демократией.

Отмечается, что лидеры этих стран открыто атакуют демократические институты в том числе под предлогом борьбы с коронавирусом: там участились нападки на независимость судебной власти, раздаются угрозы гражданскому обществу и прессе, а парламенты больше не являются центром политических дебатов и надзора за исполнительной властью.

Авторы отчета констатируют "ошеломляющий крах демократии" в 29 так называемых странах переходного периода. На сегодняшний день в регионе меньше демократий, чем когда-либо с момента публикации первого ежегодного отчета в 1995 году. Пандемия коронавируса способствовала еще большей уязвимости граждан перед дальнейшим нарушением их прав, что признают уже и в Евросоюзе.

В авторитарных странах переходного периода действующие правители использовали уже имеющийся в их распоряжении контроль над государственными институтами для дальнейшего укрепления своих позиций. Так, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в марте 2019 года только для того, чтобы забрать большую часть власти у назначенного им преемника, Касым-Жомарта Токаева. А президенты Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана назначают своих родственников на высокие государственные посты, готовя почву для политических династий.

Кроме того, эти страны стали объектом амбициозной внешней политики Китая, участие которого в жизни переходных государств варьируется от подавления неблагоприятного освещения действий Китая в СМИ до предоставления финансовой помощи коррумпированной элите и снабжения репрессивных правительств технологиями наблюдения за гражданами. По оценке авторов доклада, Китай усиливает свое влияние, приспосабливает решения к местным потребностям, использует институциональные слабости и входит в местные коррумпированные политические и экономические структуры. Такой подход подрывает верховенство закона и прозрачность, что еще больше способствует ухудшению качества управления и репрессиям в том или ином регионе.