Вике-Фрейберга - за снос памятника освободителям Риги и против "этнической чистки украинцев"

Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга полагает, что против украинского народа ведутся этнические чистки на всех возможных уровнях понимания этого слова. Об этом она заявила в передаче Nekā Persinīga в эфире TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Кадры (из Украины), которые приходится смотреть изо дня в день, просто ошеломляют. Думаю, что на самом деле есть два решения. Одно из них — делать вид, что ничего не происходит, и игнорировать это. Другой вариант - принять и пережить, и даже выплакаться", - сказала Вике-Фрейберга.

"Мне приходится плакать каждый день, если я что-то смотрю. Но стараюсь следить за различными спорами внутри Евросоюза и НАТО. И тут я замечаю, что у меня наступает большое облегчение, понимание того, чем является Россия. И тогда, например, на душе становится легче, появляется надежда, связанная с Украиной. Все больше и больше наций теперь понимают, что означает все то прошлое, которое создало действительно ошеломляющую, ложную философию и восприятие мира, которые президент Путин культивировал с первых дней своего пребывания у власти", - полагает политик.

По ее мнению, "в какой момент события повернутся в ту или иную сторону. Здесь, я считаю, энергичные заявления и сообщения ЕС и США помогут избежать худшего сценария. Но если они продолжат выглядеть трусливо и даже не потребуют договоренностей (например, когда 2008 году президент Франции Николя Саркози договорился о выводе российских войск из Грузии), то они не выполнят своих обещаний. Ну, тогда, боюсь, случится худший сценарий".

"Меня, конечно, очень беспокоит военное превосходство России. Потому что если ей удастся довести это до конца или добиться официального признания завоевания Донбасса, а также взять все до Приднестровья, Одессу, "ампутировав" Украину к выходу к морю, то представьте себе эту риторику", - сказала Вике-Фрейберга.

"Они уже начали этническую чистку. Тех, кого не убили и не уморили голодом, сейчас депортируют куда-то, буквально в Сибирь. Как наших соотечественников. Происходят этнические чистки на всех возможных уровнях понимания этого слова. И есть одно решение: поставкой Западом мощного оружия и адекватных наступательных вооружений. Учитывая, что НАТО в тотальной панике по поводу ядерной войны", - добавила бывшая президент Латвии.

"Россию неизбежно будут воспринимать как участника (преступлений в Украине). То же самое было и при распаде Советского Союза, о котором так плачет и сожалеет президент РФ Путин. И многие другие вместе с ним. И латыши, тоже. Знакомые латыши очень плачут по распаду Советского Союза, как по золотому веку нашей нации. Они еще не все поняли, так как живут в другом мире духовности и воображения, как в параллельной вселенной", - полагает она.

Вайра Вике-Фрейберга считает, что памятники времен СССР в Латвии нужно все снести. В том числе - и памятник воинам-освободителям в Риге.

"Эта армия дискредитировала себя в Украине доказанными преступлениями против человечности, как и военными преступлениями. Мы имеем полное право убрать памятник освободителям по моральным соображениям. Я говорю сейчас не как юрист, а как человек. Нет никаких причин, по которым этот столп позора не должен быть убран", - заявила она.