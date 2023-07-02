Вике-Фрейберга: Зеленский — уникум, Путина вряд ли ждет светлый конец

Война уже принесла и еще принесет Украине много страданий, но украинский народ выйдет из нее более сильным. При этом то, что происходит с русским народом в России — выше понимания, заявила в интервью журналу Ir экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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По мнению Вике-Фрейберги, президент Украины Владимир Зеленский — это потрясающий человек, который каждый вечер находит энергию, чтобы говорить со своим народом.

"И народ откликался! В условиях страшной несправедливости, которую приходится переживать, украинский народ мобилизовался в чувстве единения и уверенности в себе, готовый бороться до конца. Это пример для всех! — сказала она. — Президент Зеленский — это уникум. Кто только к нему не ездил, в скольких парламентах он выступал! Украинскому народу очень повезло, что именно этот человек сейчас на посту президента".

Вике-Фрейберга убеждена, что Украина не может быть немедленно принята в НАТО, так как должны быть разумные пределы — нельзя принимать в альянс воюющее государство. "Но они своей кровью доказывают готовность на поле боя. После войны их путь в НАТО должен быть совершенно иным, чем путь стран, принятых в мирное время", — добавила экс-президент.

Однако, по ее мнению, нужно понимать, что Украина не может быть принята в НАТО, пока продолжаются боевые действия. "Это будет мировая война. Ракеты над нашими головами. Кровь по всей Европе, по всей Америке", — предупреждает она.

Что касается будущего Украины, то Вике-Фрейберга настроена оптимистично. "Говорят, что страдания и невзгоды закаляют характер. Сколько раз в жизни мне хотелось сказать — достаточно, я уже закалилась! Украинцев закаляют испытания. Видно, что народ сильнее, чем в 1991 и 2014 годах. Сильнее, чем 24 февраля 2022 года. Они вернут свои земли, им помогут иностранные инвесторы и замороженные российские финансы, и они будут строить по последним достижениям науки и техники. Лучше, чем раньше![…] У украинцев будет много ран, увечий, много скорби и страданий, но и много сил. Это будет возможность построить лучшую страну, чем раньше".

"Если бы Путин должен был бы отрабатывать совершенное им зло в реинкарнациях, нашей планете пришлось бы жить очень долго. Я не вижу для него светлого конца. То, что происходит с русским народом, выше моего понимания. Это народ, который очень сильно проиграл в этой борьбе. Они утратили эмпатию, понимание того, что такое ложь и правда, у них нездоровая мания преследования, мания величия. В них культивируются самые худшие качества, которые могут быть у народа. Этому народу придется дорого заплатить и пройти нелегкий путь осознания", — добавила Вике-Фрейберга.