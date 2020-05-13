Вилкс: благодаря Covid-19 Латвия начала вкладывать дополнительные деньги в здравоохранение и народное хозяйство

Введенное из-за распространения Covid-19 чрезвычайное положение уже позволило осуществить отдельные проекты из еще не утвержденного Национального плана развития на 2021-2027 годы (НПР2027), сообщил руководитель Межведомственного координационного центра Петерис Вилкс в интервью Латвийскому радио.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

"Уже сейчас реализуются отдельные проекты НПР2027, например, производятся вложения в здравоохранение, цифровую сферу, строительство, укрепление народного хозяйства. Однако самым важным является то, что на эти проекты тратятся дополнительные средства, а не ранее запланированные", — заявил Вилкс.

Руководитель центра уверен, что план можно будет утвердить к началу июля, хотя впереди еще утверждение НПР2027 в Сейме.

Как сообщалось, уже сегодня комиссия Сейма по долгосрочному развитию начнет работу над проектом решения, чтобы сбалансировать выдвинутые в НПР2027 цели с привнесенными чрезвычайным положением изменениями.

"Понятно, что после кризиса Covid-19 в Национальный план развития необходимо внести коррекции, особенно в области здравоохранения. От того, насколько быстро Национальный план развития будет утвержден, зависит то, как быстро мы сможем получить доступ к финансированию из фондов ЕС", — заявлял ранее председатель комиссии Вячеслав Домбровский.