Винькеле: церкви должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности

Церкви должны соблюдать требования эпидемиологической безопасности в отношении ношения масок, заполнения помещений и соблюдения дистанции, заявила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Ранее представитель Министерства юстиции Ольга Зейле сообщила, что к богослужениям не относятся ограничения на скопление людей, поскольку богослужения не являются ни частным, ни публичным мероприятием.

Другие религиозные мероприятия — похороны, крещение или свадьба — считаются частными мероприятиями, и в этом случае применяются ограничения на количество людей.

"К сожалению, не могу комментировать, почему Минюсту требуется так много времени, чтобы признать ошибку, но мнение о том, что к церквям не относятся требования эпидемиологической безопасности, неправильное", — заявила Винькеле.

Руководитель отдела коммуникации и технической поддержки Минюста Ксения Витола добавила, что религиозные организации будут строго соблюдать требования дистанцирования, ношения масок и другие требования эпидемиологической безопасности, хотя на них прямо и не распространяются ограничения на собрания.