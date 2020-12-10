Винькеле: чрезвычайная ситуация "развяжет руки" руководителям больниц
Foto: DELFI

При объявлении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения у руководства больниц будет больше инструментов для реорганизации, а также мандат на ограничение плановых и амбулаторных услуг, если это потребуется, сказала в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня на предстоящем заседании государственной оперативной медицинской комиссии будет дана оценка ситуации на основе сегодняшних данных. "Нет никаких оснований надеяться, что сегодня в больницах будет меньше людей, чем вчера", - пояснила министр, добавив, что так будет еще по крайней мере четыре недели.

По ее словам, комиссия, скорее всего, объявит в здравоохранении чрезвычайную ситуацию, поскольку она фактически уже наступила в больницах. Винькеле добавила, что в комиссии нет политиков, в нее входят представители медицинской отрасли, практики, руководители больниц.

Она напомнила населению, что при такой загруженности пациентами с Covid-19 доступность больниц и их способность оказывать услуги почти исчерпана.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

9

Source

LETA

Tags

Коронавирус Илзе Винкеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции