Винькеле: если на выходных уменьшится распространение Covid-19, сможем говорить о смягчении принципа "2x2"
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Если на майских выходных уменьшится число новых случаев заражения Covid-19, на следующей неделе правительство может начать дискуссию о смягчении принципа "2x2", заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Принцип "2x2" предусматривает, что для ограничения распространения Covid-19 вместе может собираться не более двух человек, а в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию два метра.

По словам министра, на следующей неделе, рассматривая вопрос смягчения введенных ограничений, правительство примет во внимание данные о распространении Covid-19 во время ожидаемых выходных.

Если же заболеваемость за выходные вырастет, "в этом нельзя будет обвинять правительство, это будет выбор нашего общества", подчеркнула Винькеле.

По ее словам, на данный момент ситуация с Covid-19 стабилизировалась, потому что осознанное поведение жителей останавливает рост распространения инфекции.

"Каждый своими действиями голосует за то, какие решения правительство примет на следующей неделе", — заявила Винькеле, подчеркнув, что ограничения не будут смягчены, если после ожидаемых выходных число новых случаев заражения не уменьшится.

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LETA

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