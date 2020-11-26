Винькеле: если ситуация не стабилизируется, строгие ограничения будут введены на национальном уровне

Большие цифры с новыми заболевшими Covid-19 свидетельствуют о том, что ситуация очень серьёзная, на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). По её словам, Латвия приближается к полному локдауну.

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“Система здравоохранения находится на грани того, что нам придется существенно ограничить плановое здравоохранение”, - сказала Винькеле.

Госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко объяснила - уже несколько больниц заявили, что не могут оказывать ту или иную помощь. Например, Видземская и Юрмальская больница из-за Covid-19 не могут принимать терапевтических пациентов, а Северокурземская больница не может принимать пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. По её словам, в Латвии без ограничений плановой помощи есть 633 коек для пациентов коронавируса и можно организовать ещё 81. Следующим шагом будет остановка работы дневных стационаров и перенаправление их персонала в обычные стационары.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле указала, что из-за роста заболеваемости каждый день меняются планы госпитализации, поэтому “жителям надо считаться с тем, что пациента могут доставить в нетипичную больницу”. Скорая везет пациентов туда, где им могут помочь.

Если ситуация в ближайшее время не стабилизуется, то строгие ограничения, введенные в 12 самоуправлениях, будут распространены на всю страну, заявила Винькеле. Речь идет об ограничении услуг и торговли, расширении удаленного обучения и других мерах. Вопрос будет выдвинут на рассмотрение в следующий вторник.

По её словам, на этой неделе были два ярких примера того, как заболевание Covid-19 продолжает распространяться вопреки всем ограничениям. В одном случае это было предприятие Brīvais Vilnis в Салацгриве, где “руководство предприятия было не особо открыто к сотрудничеству с эпидемиологами”. “Это не ограничивается одним предприятием. Это влияет на целое самоуправление”, - сказала министр.

Ещё один случай был описан в социальных сетях, рассказала Винькеле. Молодой мужчина рассказал, что соблюдал всё публичные ограничения - носил маску, соблюдал дистанцию, мыл руки. Однако пренебрег предосторожностями по отношению к друзьям, с которыми работал. В итоге все семь человек заболели Covid-19. “Будем работать удаленно, позаботимся о том, чтобы близкие не заразились”, - призвала министр.

Глава департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков рассказал, что четверть новых случаев Covid-19, выявленных сегодня, относятся к известным очагам заболевания в медицинских центрах и центрах социального ухода. Там эпидемиологи провели дополнительные обследования.

По данным ЦПКЗ, на этой неделе рост объемов тестирования составил 22,7%, а рост заболеваемости 47,3%. Число госпитализированных пациентов выросло на 40,3%. Притом число бессимптомных больных постоянно находится ниже 20%. “Среди контактных персон чаще всего фиксируются вторичные случаи заражения”, - указал Перевощиков, добавив, что сейчас заразится можно где угодно.

Специалисты призвали жителей лишний раз не посещать друзей и сократить контакты.

Как уже сообщалось, в Латвии в среду выявлены 898 новых случаев Covid-19, четыре человека умерли. В больницах находятся 489 пациентов с коронавирусом.