Винькеле: если врачам и дальше будет не хватать масок, придется ограничить плановый прием

Если критическая ситуация с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков будет продолжаться, через пару недель придется снова сократить количество медицинских услуг, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!").

По словам министра, нынешние запасы респираторов могут в скором времени закончиться, подобная ситуация сложилась и с некоторыми другими средствами индивидуальной защиты для врачей — одноразовыми халатами и защитными комбинезонами.

По доступным данным, респираторы медучреждениям обеспечиваются с резервом в 1,5 дня. Запасов хирургических масок, которые используются медиками, находящимися в операционных, хватит примерно на две недели.

Винькеле заявила, что идет работа над разрешением этой ситуации, подчеркнув, что запасы средств индивидуальной защиты критически малы.

Ранее сообщалось о заключении Государственным центром оборонно-военных объектов и закупок, который является ответственным за централизованные закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекции органом, ряда договоров о доставке масок и респираторов с компаниями, зарегистрированными в Латвии и Сингапуре, а также о поставках 182 460 литров дезинфицирующих средств.

На прошлой неделе министр обороны Артис Пабрикс заявил, что ситуация с закупками как в Латвии, так и за рубежом является очень сложной, поставки задерживаются.

Министр подчеркнул, что предприятия, которые ввозят в Латвию респираторы и защитные маски из Китая, серьезно рискуют, ведь обычно запрашивается 100-процентная предоплата. В то же время в Латвии нет лаборатории, которая могла бы со 100-процентной гарантией и в короткие сроки проверить качество закупленных средств защиты.