Винькеле: если заболеваемость продолжит расти, придется закрывать кафе и вводить ЧС
Foto: LETA

Следующими шагами со стороны правительства при условии роста заболеваемости Covid-19 будут ограничение допустимых скоплений людей, работы общепита и расширение удаленной учебы, заявила агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле. Однако, если вводить более жесткие ограничения, то нужно снова ввести и режим ЧС, считает она.

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Если цифры пойдут вверх, последует закрытие баров и кафе, а также более широкое применение удаленного обучения в школах. В какой-то момент придется снова объявить режим чрезвычайной ситуации, потому что в этом случае существующего правового регулирования ситуации с пандемией не хватит. У Кабмина есть определенные ограничения по ограничениям, которые можно накладывать на свободу перемещения жителей, если не объявлена чрезвычайная ситуация.

Эпидемиологический критерий, который помогают определить, нужны ли дополнительные ограничения — это количество заболеваний на 100 000 жителей. Если заболеваемость более чем на 50% превышает среднюю по ЕС, вводятся более строгие ограничения. Другой критерий — это наполненность больниц. Если они заполнены более чем на 80%, то нужны более строгие ограничения. Последний фактор — это показатель смертности. Если он будет выше среднего по ЕС, то также нужны новые ограничения.

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