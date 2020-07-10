Винькеле: говорить о второй волне Covid-19 на основании показателей трех дней рановато

Пока слишком рано говорить о второй волне распространения Covid-19 в Латвии, но решение о введении ограничений будет принято в ближайшие дни, сказала в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Министр подчеркнула, что это ситуация, в которой нужно избегать эмоциональных оценок и смотреть на факты. По ее словам, на основании результатов трех дней рано делать выводы о том, что тенденция прироста заболеваемости стабильна.

Оценка проводится в течение недели. "По всей видимости, сегодняшние показатели и особенно показатели выходных дней станут решающими", — подчеркнула министр.

Существенным является то, что инфицированными оказались преимущественно люди, приехавшие из-за границы, и лица, контактировавшие с ними.

При рассмотрении возможного ужесточения ограничений в первую очередь будет анализироваться то, где происходит заражение, и кто является его источником. На данный момент в большинстве случаев источником заражения становятся люди, приехавшие из-за границы и решившие устроить вечеринки или принять участие в общественных мероприятиях. По словам министра, это значит, что нужно минимизировать риски, связанные с поездками за границу и мероприятиями внутри помещений, с которыми в последнее время связано большинство случаев заражения.

Как сообщалось, с понедельника по среду в Латвии было зарегистрировано 27 новых случаев заражения Covid-19.