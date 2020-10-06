Винькеле: из-за Covid-19 оказание плановых медицинских услуг прекращено не будет

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью Covid-19 оказание амбулаторных и плановых медицинских услуг в Латвии может быть ограничено, но полностью прекращено не будет, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она отметила, что весной при значительно меньшей заболеваемости Covid-19 в стране ограничение медицинских услуг было необходимо, чтобы дать медицинским учреждениям возможность подготовиться и защитить от инфекции самих медиков.

Однако сейчас прекращение услуг недопустимо, потому что в обозримом будущем это может иметь негативные последствия для здоровья населения. "Возможно, если будет необходимо, могут быть уменьшены потоки, но такого прекращения, как весной, мы не планируем", — заявила министр.

Винькеле отметила, что в последние месяцы больницы значительно повысили свою готовность к приему пациентов с Covid-19. В то же время, как указала глава Минздрава, меняется возрастная структура людей, которым из-за Covid-19 требуется госпитализация. "Если весной это были в основном пожилые или очень пожилые люди, то теперь это люди и в возрасте 40-45 лет, и это лишь подтверждает, что Covid-19, к сожалению, опасная и очень заразная болезнь", — сказала министр.