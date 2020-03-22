Винькеле: Кайминьш не говорит правды о заражении Covid-19, такие действия недопустимы

Действия депутата Артуса Кайминьша являются недопустимыми, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью передаче "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3. Она подчеркнула, что Кайминьш не говорит правду об обстоятельствах своего заболевания коронавирусом Covid-19.

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Как уже сообщалось, Кайминьш заявил, что у него констатировано заболевание Covid-19.

Министр здравоохранения жестко прокомментировала эту ситуацию: "Кайминьш обманывает общество, рассказывая, почему он был приглашен сдать оплаченный государством анализ на вирус. Он приглашен как лицо, контактировавшее с инфицированным человеком. Кроме того, он сам был за границей".

"Нам, государственным должностным лицам, надо показывать пример того, что мы выполняем требования, самоизолируемся. Его действия являются недопустимыми", - отметила министр.

Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента. С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки потребовались и членам правительства.

Девять из 13 министров правительства Латвии, в том числе и премьер-министр Кришьянис Кариньш, согласно эпидемиологическим указаниям будут до 30 марта соблюдать режим самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней с момента контакта с Артусом Кайминьшем.