Винькеле: Латвии не следует повышать "порог самоизоляции" для приезжающих из других стран

Латвии не следует пересматривать порог уровня заболевания в странах (c 16 до 25 случаев), по возвращению из которых надо соблюдаться самоизоляцию, такое мнение в интервью Латвийскому радио высказала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Напомним, что па прошлой неделе Минэкономики предложило повысить порог заболеваемости для самоизоляции приезжающих из других стран с 16 до 25 случаев на 100 000 населения. Такое решение уже приняли Литва и Эстония.

В правительстве Латвии этот вопрос уже обсуждался, но большинство министров решение не поддержали. Политик надеется, что в Латвии этот показатель не придется повышать и в будущем.

Обосновывая свою точку зрения, министр указала на два момента. На одной чаще весов находится отрасль гостеприимства, на долю которой приходится около 2,5 от внутреннего валового продукта (ВВП), на второй – свободное перемещение внутри страны. Винькеле считает, что важнее сохранить перевес на сторону второго варианта.

Министр также указала на давление со стороны соседних стран. Но по-прежнему важен вопрос, почему Латвия должна рисковать. Если у соседей горит дом, вы вряд ли снизите уровень безопасности в своем доме, образно прокомментировала ситуацию Винькеле.

Она подчеркнула, что повышение порога может привести к медленному росту числа заболевших Covid-19 в Латвии. По этой причине может возникнуть необходимость введения ограничений внутри Латвии, что более драматично для экономики.

Вместо повышения порога уровня заболевания Министерство здравоохранения предлагает сократить срок самоизоляции с 14 до 10 дней.

Противоположного мнения придерживается министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что надо поднять порог уровня заболевания с 16 до 25 случаев, чтобы максимально стремительно стимулировать экономику и рост доходов государства, не допустив несоизмеримого увеличения госдолга и затрат на его обслуживание.

«Я не опровергаю существование Covid-19, но есть альтернативные решения – масочный режим, проводить тестирование на границе или требовать от въезжающих предоставлять результаты тестов», - пояснил Гиргенс.

По его словам, у Государственное полиции вырос объем работы из-за контроля по соблюдению самоизоляции.