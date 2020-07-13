Винькеле: Латвия должна ввести более строгие ограничения для приезжающих из стран "красного" списка

Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство сообщения должны предложить более строгие ограничения на въезд людей из стран "красного" списка, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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В "красный" список включены государства ЕС и другие страны Европы, где заболеваемость Covid-19 превышает 25 случаев на 100 000 населения, в том числе Россия и Белоруссия.

По словам Винькеле, вопрос об ограничениях для представителей этих стран не входит в компетенцию Министерства здравоохранения, и решать его должны МИД и Минсообщения. Также свою роль в контроле над ограничениями должно играть МВД. Ограничения должны относиться к выдаче виз и использованию видов на жительство (ВНЖ).

Минздрав со своей стороны не предложит новых ограничений, поскольку новые очаги заболевания не выявлены. Также планируется разрешить более свободное посещение плавательных бассейнов.