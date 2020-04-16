Винькеле: Латвия может оказаться в гораздо лучшей ситуации с Covid-19, чем другие страны Европы

Прогнозируемое количество больных Covid-19 и госпитализированных пациентов в латвийских больницах можно будет обслужить без радикальных изменений в организации работы медучреждений, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле во время сегодняшних дебатов в парламенте.

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Это заявление министр сделала в контексте своего высказывания о том, что, согласно нынешним прогнозам эпидемиологов и инфектологов, "пик" количества инфицированных и госпитализированных пациентов ожидается 25 апреля. В то же время министр подчеркнула, что это только прогноз.

По словам Винькеле, Латвия в отношении ожидаемого количества больных Covid-19 и госпитализированных пациентов, возможно, будет в гораздо лучшей ситуации, чем многие другие страны Европы.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения в Латвии до 12 мая. Государство ввело ряд мер поддержки затронутых кризисом жителей Латвии и предпринимателей.