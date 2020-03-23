Винькеле: Латвия по-прежнему тормозит эпидемию Covid-19, выигрывая время

Введенные в Латвии мероприятия против распространения Covid-19 все еще указывают на эффективность, и Латвия по-прежнему тормозит эпидемию Covid-19, выигрывая время, заявила в интервью программе Rīta panorāmā на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Политик повторно выразила уверенность в том, что одна из задач государства — отодвинуть "пик вспышки" заболевания, поэтому распространение болезни постоянно мониторится, и соответствующие службы оперативно реагируют на ситуацию.

Министерство здравоохранения сегодня утром будет оценивать текущую ситуацию в стране, уделяя особое внимание вопросам социального дистанцирования в магазинах, а также, не требуются ли дополнительные меры в этой области.

Винькеле подчеркнула, что чрезвычайно важно, чтобы распространение инфекции не стало бы неконтролируемым, а также заявила, что очень важно, чтобы медики могли бы исследовать источники заражения.

Комментируя поступок депутата Артуса Кайминьша, у которого тесты выявили Covid-19, Илзе Винькезе сказала: "Мне кажется недопустимым, что высокопоставленная персона, которая решает вопросы об ограничениях для общества, сама же их нарушает", —

Отвечая на вопрос, когда можно сделать выводы об уровне заражения лиц, репатриированных в Латвию, Винькеле заявила, что это можно сделать примерно спустя две недели с начала репатриации. Министр здравоохранения заверила, что тесты, проведенные до сих пор, не показывают высокий уровень заражения среди тех, кто в последние дни вернулся в Латвию.