Винькеле: летних фестивалей в этом году, скорее всего, не будет

"Не хотелось бы быть вестником безрадостных вестей, но… Лето будет, а фестивалей, скорее всего, нет", — заявила на пресс-конференции в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя тот факт, что часть организаторов различных летних фестивалей в Латвии пока что не сообщает об отмене запланированных мероприятий.

С 13 марта в Латвии отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, где собирается более 200 человек. Причина — чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом.

Агентство LETA выяснило, что прекращены мероприятия в концертном зале "Латгальское посольство Gors" в Резекне, в театре Dailes (и в Большом, и в Малом, и в Камерном зале). Руководитель BDG concerts и Positivus Music Гиртс Майорс сообщил, что запланированные концерты отменяются. Он отметил, что больших концертов в ближайшие время и не намечалось, а маленькие, возможно, удастся перенести.

Представитель компании Bravo Events Дануте Варейкайте сообщила, что будут перенесены концерты X Ambassadors, Ивана Дорна и Филиппа Киркорова. Уже известно, что концерт Киркорова пройдет 4 октября. Будут ли возвращены деньги, если кто-то не сможет посетить концерты в другие даты, она пока не знает.

Лиепайское самоуправление отменило все концерты, выставки и мероприятия, например, церемонию награждения "Почетный лиепайчанин года 2019", которая была запланирована на 18 марта, а также Лиепайский полумарафон, запланированный на 11 апреля.