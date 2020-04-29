Винькеле: лето дано нам на подготовку, осенью будет вторая волна коронавируса вместе с гриппом
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Прогнозы латвийских экспертов совпадают с выводами Всемирной организации здравоохранения: осенью этого года ожидается вторая волна заболеваний Covid-19. Она наступит одновременно с началом традиционного сезона гриппа, заявила на заседании комиссии Сейма министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Лето нам дано на подготовительные работы, чтобы осенью мы были приспособлены к жизни бок о бок с Covid-19 — на более длительное время", — приводит слова Винькеле LETA.

Глава Минздрава отметила: специалистов тревожит тот факт, что осенью латвийской системе здравоохранения придется ограничивать распространение сразу двух инфекционных заболеваний.

"Абсолютно ясно, что по крайней мере в здравоохранении еще какое-то время не будет ситуации, когда Covid-19 останется за кадром. До осени есть время подготовить здравоохранение к новой реальности", — сказала политик.

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