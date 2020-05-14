Винькеле: люди еще привыкают к использованию масок в общественном транспорте
Foto: DELFI

Согласно наблюдениям, люди еще учатся и привыкают к использованию защитных масок для лица в общественном транспорте, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Со вторника стало обязательным прикрывать рот и нос с помощью маски, респиратора, платка или шарфа в общественном транспорте. Принимая во внимание это правило, правительство приняло решение произвести централизованную закупку 400 000 масок для обеспечения ими наиболее уязвимых групп населения.

Министр подчеркнула, что это требование является обязательным и маску необходимо носить правильно, прикрывая как рот, так и нос.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы в общественном транспорте разместить инструкции правильного использования маски.

Как сообщалось, с 15 мая полиция самоуправления Риги начнет проверки в общественном транспорте, чтобы убедиться в том, что жители прикрывают рот и нос.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form