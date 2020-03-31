Винькеле: массовое заражение Covid-19 констатировано в одном из рижских приютов

Констатировано обширное заражение Covid-19 в одном из рижских приютов, информировала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Это еще раз подтверждает, что в интересах всего общества требуется всеобъемлющее здравоохранение. Наличие доступного здравоохранения, включающего и наименее защищенные общественные группы, в таких ситуациях окупается с лихвой, и это гуманно, заявила Винькеле.

Как сообщает Латвийское телевидение, заболевание обнаружено в приюте религиозной организации, где подтверждено по крайней мере 30 случаев Covid-19.

Во вторник в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор Валайнис сказал, что города встревожены заболеваемостью именно среди бездомных, так как у самоуправлений нет никакой законной рамки, чтобы ограничить передвижения этих людей.

Административные штрафы на них не действуют, так как у них нет ни доходов, ни имущества, чтобы их платить, поэтому жить они будут как и раньше. "Должно быть регулирование на государственном уровне, что делать с этими людьми и как их ограничивать", -сказал Валайнис.

Представитель временной администрации Риги Артис Лапиньш заявил, что Рига уже обратилась в Министерство охраны среды и регионального развития, а также в Минздрав, чтобы вместе искать решение данной проблемы.

В минувшие сутки заболевание Covid-19 подтверждено еще у 22 человек, всего в Латвии заболело 398 человек.