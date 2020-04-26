Винькеле: мы работаем над вариантами действий после отмены чрезвычайной ситуации

В Латвии началась работа над вариантами действий после отмены режима чрезвычайной ситуации, которые рассмотрит Кабинет министров, сообщила в социальной сети министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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"Абсолютно ясно, что по крайней мере в здравоохранении еще какое-то время не будет ситуации, когда Covid-19 останется за кадром. До осени есть время подготовить здравоохранение к новой реальности", — сказала политик.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено восемь новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 812 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1874 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 47 617 человек.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В общей сложности в больницах находятся 39 пациентов с Covid-19, у 33 заболевание средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 80 пациентов, переболевших Covid-19.

На сегодняшний день в Латвии умерло 12 человек с диагнозом Covid-19, а полностью вылечились 267 человек или примерно третья часть заболевших.

В связи с пандемией Covid-19 в Латвии до 12 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации.