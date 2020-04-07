Винькеле надеется, что Латвия справится с коронавирусом к празднику Лиго

"Я надеюсь, что нам удастся к Янову дню справиться с Covid-19", — заявила во вторник, 7 апреля, после заседания правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле. При этом она предостерегла латвийцев от безответственного по отношению к себе и другим поведения в ходе пасхальных праздников.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Пожалуйста, не поддавайтесь весенней эйфории и четко выполняйте эпидемиологические указания: самоизоляция, гигиена, соблюдение двухметровой дистанции, отказ от посещения публичных мероприятий", — пояснила Винькеле.

Также министр подчеркнула, что действующие сейчас меры безопасности пока что не будут смягчены. "Примите как реальность то, что до 12 мая мы продолжаем выполнение нынешних ограничений", — сказала политик народу.

Напомним, правительство сегодня решило на месяц продлить чрезвычайную ситуацию в Латвии. Президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в распорядок очередного пленарного заседания, которое состоится в этот четверг. Если Сейм отвергнет продление, то решение правительства теряет силу.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс объявил поправки, позволяющие правительству неограниченное количество раз продлевать ЧС. До этого Кабинет министров мог это сделать только один дополнительный раз на три месяца.