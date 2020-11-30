Винькеле: не хватает механизма контроля и поддержки жителей
Foto: LETA

Не хватает механизма, который бы позволил контролировать соблюдение коронавирусных ограничений, и не хватает механизма поддержки людей, которые потеряли доходы. Об этом в интервью Latvijas Radio заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Она добавила, что видит необходимость еще более жестких ограничений и продления чрезвычайного положения.

Комментрируя выступление премьер-министра Кришьяниса Кариньша воскресным вечером, она отметила, что о продлении режима чрезвычайной ситуации говорилось еще неделю назад, потому что необходимость этого очевидна исходя из эпидемиологических данных. Минимальный срок продления, при котором будет виден эффект — две недели. Если после этого ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения потребуются по всей стране.

Какие именно ограничения — нужно смотреть по тому, как люди соблюдают уже существующие. Например, во время "черной пятницы" в магазинах не соблюдалась определенная площадь на одного человека и не было никакого контроля. В социальных сетях предлагаются косметические услуги, которые в настоящее время не разрешены, и это никак не контролируется.

В то же время Винькеле подчеркнула, что целой отрасли запрещено работать уже почти месяц, а им до сих пор не предложен компенсационный механизм.

"Люди не питаются воздухом. Должно быть ясно, как будет компенсирована потеря доходов", — подчеркнула Винькеле.

Глава Минздрава признала, что переговоры о механизмах поддержки проходят довольно тяжело, потому что установка на фискальную дисциплину и на то, что нужно экономить деньги, все еще очень сильна. Министерство экономики должно предложить механизмы поддержки, подчеркнула Винькеле, напомнив, что на прошлой неделе дискуссия по этому вопросу в правительстве длилась более пяти часов.

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