Винькеле не рассказали детали плана о пятипроцентном "налоге на здоровье": она считает, что есть другой вариант

Глава Минздрава Илзе Винькеле отреагировала на заявление министра финансов Яниса Рейрса о том, что для исправления налоговой системы Латвии рассматривается возможность ввести налог на здравоохранение в размере 5%. Как сообщили DELFI в Минздраве, Винькеле "не ознакомлена с деталями этого плана", а также считает, что наиболее оптимальным вариантом все же будет выделить для медицины больше денег из основного бюджета страны.

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"Для меня как министра важно, чтобы модель финансирования не уменьшила бы доступность услуг здравоохранения для какой-либо группы жителей. Чтобы сохранялся подход к всеобъемлющему здравоохранению и не заменялись функции Службы госдоходов", — пояснила Винькеле.

Что касается объявленных налоговых сборов в 5%, то Рейрс заявил, что 1% могут составить социальные взносы, 2% будет браться из налога солидарности и 2% — с подоходного налога.

"В образовании бюджета здравоохранения должны участвовать все, поэтому 3% из социальных взносов и 2% дохода от дохода самоуправлений с подоходного налога будут направлены на здоровье", — пояснил Рейрс.

Второй вариант, который сейчас рассматривается — заставить платить социальные взносы тех, кто сейчас работает в особом налоговом режиме, то есть самозанятых, микропредприятия и т.п.

Ранее утром премьер-министр Кришьнис Кариньш заявил, что поднять зарплаты медработников на обещанные 10% можно в том случае, если уже со следующего года все фактически работающие будут платить социальные взносы.

По его мнению, нужно добиться, чтобы в Латвии больше нельзя было нелегально работать, не платя минимальные социальные взносы. Если вся страна будет платить этот налог, врачам будет из чего платить повышенные зарплаты.Кроме того, сейчас ищутся выходы, что из расходов можно уменьшить, чтобы найти недостающую сумму.

"Комбинации этих двух вещей может быть достаточно, чтобы в системе здравоохранения стало гораздо больше денег и можно было в том числе решить вопрос с зарплатами, но необходимо единство пяти политических партий", — отметил премьер, добавив, что идейно по этому вопросу единство есть, между идейным "да" и конкретным "да" много шагов.