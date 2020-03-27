Винькеле: некоторые населенные пункты Латвии могут закрыться на карантин

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле ("Развитие/За!") не исключает возможности, что в некоторых населенных пунктах Латвии будет введен карантин. Об этом она рассказала в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV.

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Правительство планирует разработать четыре сценария в зависимости от того, как в Латвии будет распространяться карантин. В одном из сценариев возможно закрытие отдельных населенных пунктов на карантин — будет запрещен въезд, выезд и перемещение по городу.

Как сообщилось, за последние сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек, а всего болеет уже 280. В среду выявлены случаи трансмиссии заболевания внутри Латвии — некоторые заболевшие не были за границей и не контактировали с другими больными.