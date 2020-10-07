Винькеле: новая тактика борьбы с Covid-19 — это локальные ограничения
Foto: F64

Ситуация с Covid-19 в Латвии сейчас отличается от той, что была весной: тогда никто не понимал, что надо делать, и все перестраховывались. А сейчас можно разделить все на локальные зоны ответственности и вводить точечные ограничения, рассказала LTV министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, хотя нынешний прирост заболеваемости в процентах и выглядит драматично, нужно учитывать, что это рост с очень низкого уровня заболеваемости. Поэтому для паники нет оснований, хотя и расслабляться нельзя.

Весной информации о коронавирусе было мало. Сейчас мы знаем больше, и такие радикальные ограничительные меры не нужны. Сейчас будут вводиться точечные ограничения, например, в отдельных школах и самоуправлениях, пообещала министр. По ее мнению, штрафы за нарушения должны быть "деликатными" — при первом нарушении предупреждение, и только потом штраф.

По словам Винькеле, нужно учиться на своих весенних ошибках, и на каждое ограничение должен быть механизм компенсации. Например, если школы придется переводить на удаленное обучение, то родителям нужно дать возможность оставаться дома вместе с детьми и предусмотреть для этого компенсирующие механизмы.

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