Винькеле о системе e-здоровья: это бесконечный кошмар, от которого нельзя отказаться

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") назвала системы е-здоровья "бесконечным кошмаром". Она считает, что допущенные в ней ошибки очень затрудняют дальнейшее развитие системы

И интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр призналась, что ей очень хотелось отказаться от е-здоровья вообще.

"Если вы спрашиваете, было ли у меня желание сказать "давайте прекратим мучиться и просто признаем, что это была ошибка, работа некачественная и пользоваться продуктом очень сложно" — то да, у меня такое желание было", — рассказала Винькеле.

Однако, по ее словам, отказаться от е-здоровья нельзя, потому что финансирование проекта из еврофондов накладывает на Латвию обязательства.

"К сожалению, этот бесконечный кошмар продолжается, и сейчас актуален вопрос, можем ли мы на этом бракованном фундаменте все-таки построить функционирующую систему электронных рецептов, которая будет работать 24/7 с как можно более редкими сбоями", — объяснила министр.

На дальнейшее развитие системы е-здоровья Европейский фонд регионального развития выделил 8,5 миллиона евро. В недавнем интервью передаче "900 секунд" директор Национальной службы здоровья Эдгар Лабсвирс рассказал, что в ближайшие три года в е-здоровье инвестируют десять миллионов евро. 5,39 миллиона пойдет на поддержание функционирование системы.