Винькеле обсудит с администрацией Риги соблюдение эпидемиологической безопасности в столице

Сегодня в 15.30 министр здравоохранения Илзе Винькеле встретится с представителями временной администрации Рижской думы, чтобы обсудить соблюдение эпидемиологической безопасности в столице.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Винькеле ранее заявила, что намерена лично разъяснить администраторам требования эпидемиологической безопасности и предотвратить дальнейшие риски.

Как сообщалось, в пятницу в Риге на открытии пешеходной улицы Тербатас люди массово не соблюдали установленные из-за Covid-19 правила дистанцирования, поэтому организаторы отменили культурные мероприятия, предусмотренные в субботу, 18 июля.