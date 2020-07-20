Винькеле обсудит с администрацией Риги соблюдение эпидемиологической безопасности в столице
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Сегодня в 15.30 министр здравоохранения Илзе Винькеле встретится с представителями временной администрации Рижской думы, чтобы обсудить соблюдение эпидемиологической безопасности в столице.

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Винькеле ранее заявила, что намерена лично разъяснить администраторам требования эпидемиологической безопасности и предотвратить дальнейшие риски.

Как сообщалось, в пятницу в Риге на открытии пешеходной улицы Тербатас люди массово не соблюдали установленные из-за Covid-19 правила дистанцирования, поэтому организаторы отменили культурные мероприятия, предусмотренные в субботу, 18 июля.

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