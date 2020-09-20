Винькеле: оптимальный вариант, если с медиками удастся договориться о меньшем приросте зарплат
Foto: DELFI

По мнению министра здравоохранения Илзе Винькеле, оптимальным решением стало бы договориться с медиками о меньшем приросте зарплат. Об этом она заявила в интервью программе de facto на ЛТВ.

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По ее словам, в следующем году пациенты не получат ничего от увеличения финансирования бюджета здравоохранения. Поэтому, как считает глава Минздрава, было бы оптимальным, если бы можно было согласовать с врачами меньшую прибавку к зарплате.

"То есть сама отрасль должна сказать, что готова поделиться с пациентами. Что ж, посмотрим", — сказала министр, добавив, что ей не доставляет радости подобный выбор, поскольку "в нормальном мире должно быть достаточно денег, чтобы хватало и врачам, и пациентам".

Медицинские организации, которые были ознакомлены с этим предложением Минздрава на этой неделе, готовят свой ответ.

Тем временем Латвийская ассоциация молодых врачей также проводит опрос членов своей организации, однако уже сейчас глава Ассоциации Карлис Раценис заявил, что врачи не должны делать такой выбор.

Старшая медсестра Восточной больницы Анта Берзиня признала, что
в предыдущие годы рост зарплат был значительным, однако следует понимать, что это произошло после большого падения, когда зарплата в течение многих лет была критически низкой.

"Мы не хотели бы допускать подобные дискуссии между собой, потому что считаем, что заслуживаем те обещанные проценты. И если они есть в законе, они должны быть", — резюмировала Берзиня.

Переговоры по бюджету все еще продолжаются. До середины октября он будет обсуждаться в правительстве, а затем в Сейме.

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LETA

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Илзе Винькеле
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