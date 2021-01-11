Винькеле отрицает лоббирование чьих-либо интересов в процессе закупки вакцин

"Могу согласиться с оценкой того, что разработка вакцин от Covid-19, закупка, логистика - это операция небывалого масштаба, в процессе которой мы многому учимся делая и из своих ошибок. Однако, хочу опровергнуть предположения о лоббировании интересов какого-либо производителя. Страны-участницы договора и заказы заключают и делают в рамках договоренности с ЕК, процедура стандартизована, никакие локальные переговоры с производителями о лоббировании невозможны", - в блоге viņķele.lv пишет экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По словам Винькеле, решение о содержании портфеля вакцин от Covid-19 для Латвии принималось, взяв за основу проект решения, подготовленный специалистами из ответственных департаментов Государственного совета по иммунизации, Государственного агентства лекарств и Министерства здравоохранения.

Когда создавался портфель, производитель AstraZeneca был лидером в прогнозах регистрации, простоте использования вакцины для массовой вакцинации, а также это была единственная вакцина, которая в исследованиях показала возможность прервать цепь трансмиссии вируса. "Договор с этим производителем был первым, который заключила ЕК и соответственно Латвия. Мы использовали возможность подать заявку на максимальное количество этой вакцины, учитывая все вышеперечисленные причины", - пишет экс-министр.

Важными, пусть и не главными, причинами были также то возможность длительного хранения вакцины и ее стоимость, которая почти в 10 раз ниже, чем у вакцины производителей "BioNTech" и "Pfizer". "Было ли это решение обоснованным, увидим в ближайшем будущем", - говорит Винькеле. Прогнозируется, что вакцина AstraZeneca в ЕС может быть зарегистрирована еще в январе.Благодаря более простому использованию можно нагнать темы вакцинации, которые из-за сложной логистики вакцины от BioNTech-Pfizer медленнее.

Как указывает Винькеле, цель - достичь вакцинации 80% жителей Латвии до конца этого года. Начальный объем закупки вакцин для Латвии в общей закупке ЕК составляет 4 060 536 доз, которыми планируется привить 2 429 939 человек. Объем заказанной вакцины превышает численность населения Латвии, однако резерв необходим в целях безопасности.

В рамках первого договора ЕК с BioNTech-Pfizer у Латвии была возможность претендовать на 800 тысяч доз вакцины. Эксперты оценивали возможность приобретения 200 тысяч доз, однако, в окончательном проекте решения в портфель были включены 97 тысяч доз. Из дополнительных объемов в декаре были закуплены еще 243 тысячи вакцин.

"21 декабря господин Кариньш высказал упреки в адрес Министерства здравоохранения, которое якобы отказалось от закупки дополнительных 100 тысяч доз вакцин. И это неправда. 21 декабря Минздрав проинформировал производителя о покупке дополнительной партии и это решение 22 декабря утвердил Кабинет министров", - объясняет Винькеле, добавляя, что 8 января Кабмин принял решение, что в рамках второй дополнительной поставки закажет до 1,4 млн доз вакцин у этого производителя.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоумение, почему при выборе вакцин от Covid-19 их количество не было распределено пропорционально по числу производителей. Будет непростительно, если окажется, что в процессе выбора вакцин имело место лоббирование, заявил премьер.

На вопрос, будет ли проводиться расследование, чтобы выяснить и привлечь к ответственности людей, которые, возможно, виноваты в некорректном заказе вакцин, премьер ответил, что у него нет об этом официальной информации, однако, зная о том, что ЕС договорился о поставках 300 млн вакцин BioNTech/Pfizer, из которых Латвия запросила всего около 100 000 доз, ему кажется, что тут "что-то не в порядке".

Как уже сообщалось, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Основной причиной было отсутствие “понятного плана вакцинации”. План был опубликован и представлен в тот же день. Винькеле срок публикации объяснила большой нагрузкой на работников Минздрава и других ведомств, а также ожиданием решения Европейского агентства лекарств по регистрации вакцины производства Moderna.