Винькеле отвергла заявление Госконтроля, что требования к качеству работы семейных врачей были снижены

Требования к качеству работы семейных врачей не снижены, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью Латвийскому телевидению, комментируя заявление Государственного контроля.

Она пояснила, что некоторые требования к качеству работы семейных врачей были формальными, поэтому в результате дискуссий с врачами они были сняты. В свою очередь часть требований к качеству, касающихся, например, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, переросла в целевые программы, которые оплачиваются дополнительно.

"Министерство здравоохранения продолжает следить за качеством и эффективностью. Ничего сокращать не планируется", — подчеркнула министр.

Она также отметила, что увеличение капитационных денег для семейных врачей на 63% выглядит как существенное, однако по сравнению с 2018 годом этот платеж за одного пациента вырос с 1,60 до 2,06 евро. "Согласитесь, это уже не выглядит так впечатляюще", — подчеркнула она.

Министр также отметила, что сейчас доступна поддержка для врачей, которые уходят на пенсию и передают свою практику, а также для тех, кто эту практику перенимает. Винькеле подчеркнула, что сейчас ведется работа над тем, чтобы создать более эффективную систему поддержки семейных врачей, работающих в регионах. Общая сумма финансирования практик семейных врачей составляет около 10% бюджета здравоохранения.

Как сообщалось, ранее Госконтроль заявил, что за два года после обнародования результатов ревизии об эффективности амбулаторного здравоохранения не введена ни одна из рекомендаций, способствующих тому, чтобы роль семейных врачей в здравоохранении больше отвечала интересам пациентов, и доступность семейных врачей в Латвии повысилась.