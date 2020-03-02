Винькеле: Первый зараженный коронавирусом пациент был выявлен быстро и своевременно

Латвия достаточно долго держалась от столкновения

с коронавирусом COVID-19, и благодаря слаженной работе первый пациент с вирусом был выявлен быстро и своевременно, сообщила журналистам на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Комментируя первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Латвии, Винькеле отметила, что первый заболевший пациент на территории страны был выявлен быстро и своевременно.

"Благодаря организованной работе нам удалось успешно и своевременно идентифицировать пациента. Организованная нами отчетность людей, находившихся в зараженных вирусом районах, и проведение анализов, полностью себя оправдали", — сказала Винькеле.

Министр отметила, что у латвийских органов было больше времени на подготовку к приходу вирусу, чем в других европейских странах, поэтому службы были готовы к незамедлительным действиям, когда анализы подтвердили первый случай заражения.

Напомним, 2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Первый пациент — женщина, заразившаяся вирусом в Италии, доставлена в Центр инфектологии.

По словам директора Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, женщина заразилась во время пребывания в Италии. В Латвию она вместе с семьей прилетела рейсом BT226 из Мюнхена, в Мюнхен прибыла из Милана.

В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека. Восемь из них являются жителями Латвии. Все остальные пассажиры не рассматриваются как лица, находившиеся в контакте с заболевшими.