Винькеле покинула должности в партии на время уголовного расследования

После того как прокуратура возбудила уголовное дело о закупках вакцин от Covid-19, бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что временно покинет должность руководителя думы и члена правления партии “Движение “За!””.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бывший министр в своем Twitter указала, что готова сотрудничать со следствием.

Как уже сообщалось, прокуратура возбудила уголовное дело о бездействии должностных лиц в связи с закупками вакцин от Covid-19. В рамках расследования ведомство оценит в том числе ответственность министров.