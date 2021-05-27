Винькеле покинула должности в партии на время уголовного расследования
Foto: DELFI

После того как прокуратура возбудила уголовное дело о закупках вакцин от Covid-19, бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что временно покинет должность руководителя думы и члена правления партии “Движение “За!””.

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Бывший министр в своем Twitter указала, что готова сотрудничать со следствием.

Как уже сообщалось, прокуратура возбудила уголовное дело о бездействии должностных лиц в связи с закупками вакцин от Covid-19. В рамках расследования ведомство оценит в том числе ответственность министров.

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