Винькеле: после выходных посмотрим, как менять связанные с Covid-19 ограничения
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После выходных ответственные органы рассмотрят вопрос о том, смягчать ли и дальше связанные с Covid-19 ограничения или, наоборот, усиливать их, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Ранее Минздрав хотел предложить правительству смягчение ограничений с 11 августа, но теперь Винькеле не уверена, что такой шаг будет предпринят.

Она напомнила, что "полшага назад" в направлении усиления ограничений было уже сделано, когда ужесточились требования в секторе общественного питания.

На вопрос, соблюдают ли приехавшие из стран с высокой заболеваемостью требование 14-дневной изоляции, министр ответила, что, вероятно, большинство все же соблюдает это требование, потому что иначе заболеваемость Covid-19 в Латвии была бы выше.

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