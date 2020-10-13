Винькеле пояснила, какова цель новых ограничений по Covid-19
Foto: DELFI

Дополнительные ограничения в связи с Covid-19 вводятся, чтобы Латвия не достигла среднего показателя 14-дневной заболеваемости по Европе, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на сегодняшней пресс-конференции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Политик отметила, что в настоящее время средний уровень заболеваемости в Европе составляет 130,6 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Латвии этот показатель более чем в два раза ниже или 55,6 случая на 100 тыс. жителей. При этом министр выразила обеспокоенность быстрым ростом заболеваемости в Латвии.

Отвечая на вопрос о ношении масок в определенных местах с 14 октября, Винькеле пояснила, что Министерство здравоохранения не будет контролировать выполнение этого требования, напоминать людям о необходимости использования масок будет обязанностью поставщиков услуг.

Принимая во внимание то, что Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства здравоохранения о запрете коллективных спортивных тренировок в помещениях с 17 октября по 6 ноября, Винькеле пояснила, что индивидуальные занятия спортом могут продолжаться в фитнес-клубах, а ограничение на количество человек в каждом таком месте будет зависеть от площади помещений.

Политик также сообщила, что в настоящее время случаи Covid-19 выявлены в 64 учебных заведениях. По словам министра, 40% инфицированных лиц в школах составляют педагоги.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

30

Source

LETA

Tags

Илзе Винькеле Кабинет министров Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Что привезти на память из Вентспилса