Винькеле пояснила, какова цель новых ограничений по Covid-19

Дополнительные ограничения в связи с Covid-19 вводятся, чтобы Латвия не достигла среднего показателя 14-дневной заболеваемости по Европе, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на сегодняшней пресс-конференции.

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Политик отметила, что в настоящее время средний уровень заболеваемости в Европе составляет 130,6 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Латвии этот показатель более чем в два раза ниже или 55,6 случая на 100 тыс. жителей. При этом министр выразила обеспокоенность быстрым ростом заболеваемости в Латвии.

Отвечая на вопрос о ношении масок в определенных местах с 14 октября, Винькеле пояснила, что Министерство здравоохранения не будет контролировать выполнение этого требования, напоминать людям о необходимости использования масок будет обязанностью поставщиков услуг.

Принимая во внимание то, что Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства здравоохранения о запрете коллективных спортивных тренировок в помещениях с 17 октября по 6 ноября, Винькеле пояснила, что индивидуальные занятия спортом могут продолжаться в фитнес-клубах, а ограничение на количество человек в каждом таком месте будет зависеть от площади помещений.

Политик также сообщила, что в настоящее время случаи Covid-19 выявлены в 64 учебных заведениях. По словам министра, 40% инфицированных лиц в школах составляют педагоги.