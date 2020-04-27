Винькеле пояснила, когда в Латвии могут снять ограничения из-за Covid-19

Четыре недели картину распространения Covid-19 в Латвии хотят изучать по четырем критериям. Такие данные необходимы, чтобы принять решение, изменять ли режим ограничений, заявила в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, речь идет о числе больных и динамике новых случаев, количестве госпитализированных и тяжелых случаев, а также о локальных вспышках в конкретных учреждениях или местах проживания.

Изучив динамику четырех недель можно будет оценить, в какую сторону меняется ситуация, и принять взвешенное решение.

Эксперты также предлагают оценить коэффициент репродукции вируса. Этот показатель демонстрирует число заразившихся от одного больного. Министр считает, что этот критерий еще надо обсудить.

Винькеле думает, что в Латвии наблюдается пик заболеваемости, но нельзя с полной уверенностью говорить, что самое плохое уже позади, поскольку вирус не изучен, а его распространение трудно прогнозировать.

"Очевидно, что Covid-19 никуда не исчезнет и до осени точно придется жить с реальностью о новой вспышке заболеваемости", — сказала министр, указав на опыт Сингапура.

Министерство прекрасно осознает, насколько чувствительны для общества ограничения, даже такие мягкие как в Латвии. Но цена слишком велика, так как вирус коварен.

Напомним, что в Латвии ограничения введены до 12 мая. Правительство должно принять решение, отменять их или нет.