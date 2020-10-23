Винькеле: призывы к саботажу ограничений по Covid-19 приведут к росту числа заразившихся
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По мнению министра здравоохранения Илзе Винькеле, призывы саботировать утвержденные ограничения, связанные с ограничением распространения Covid-19, приведут к увеличению количества заразившихся.

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После внеочередного заседания правительства глава Минздрава заявила, что, наблюдая за ростом заболеваемости в Латвии, в том числе и за количеством заболевших и умерших, становится ясно, что все утверждения, что никакого Covid-19 нет, не выдерживают никакой критики.

"Призывы к саботажу ограничений ведут к заражению большего числа людей. Бессмысленные выступления, призывающие людей игнорировать ограничения, приводят к более широкому расмпространеню инфекции, большему количеству пациентов и большей вероятности того, что для борьбы с инфекцией придется ввести более строгие правила", — сказала Винькеле.

Министр подчеркнула, что возможность остановить инфекцию зависит от каждого из членов общества, добавив, что она убеждена, что подавляющее большинство общества — это люди, которые хотят, чтобы "все это закончилось как можно скорее и с минимальными последствиями".

Говоря о дополнительных ограничениях, Илзе Винькеле отметила: "это небольшие жертвы, чтобы ограничить инфекцию".

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