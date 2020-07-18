Призывы не соблюдать введенные правительством ограничения для уменьшения заболеваемости Covid-19, которые появились после массовых скоплений людей в пятницу на улице Тербатас в Риге, министр здравоохранения Илзе Винькеле расценивает как вредительство.

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В социальных сетях она пишет, что это очень мягкие ограничения, основанные на рекомендациях специалистов и направленные на сохранение общественного здоровья, и такие призывы являются вредительскими и абсурдными.

"Тот факт, что кто-то не соблюдал правила и не наказан, ни в коем случае не означает, что правила не нужны и их не нужно соблюдать. По этой логике не нужно соблюдать и правила дорожного движения, потому что всегда будет кто-нибудь, кто превысил скорость, но не пойман и не наказан. Если следовать этой логике, наступит хаос. В случае с Covid-19 — еще одна вспышка заболевания с еще более тяжелыми последствиями не только для общественного здоровья, но и для народного хозяйства", — считает министр.

Винькеле признает, что на вчерашнем концерте на Тербатас не соблюдались требования эпидемиологической безопасности.

"Да, это была ошибка. С ответственными службами мы выясним, почему не сработал надзор полиции, что могло быть сделано лучше. Мы проанализируем происшедшее и будем учиться на ошибках", — сказала министр.

Сегодня все запланированные концерты на улице Тербатас отменены.