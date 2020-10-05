Винькеле: расходы на здравоохранение это инвестиция, а доступное здравоохранение — право человека
Foto: LETA

С существующим объемом финансирования, какие бы перестановки ни совершал Минздрав, множество пациентов все равно останется без поддержки, в своем Twitter заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Винькеле рассказала, что несмотря на вспышку Covid-19, ведомство продолжает работать над усовершенствованием системы здравоохранения. В том числе разрабатывает новую модель оплаты труда медиков, оценивает работу больниц, расположение медтехнологий и работает над принципами общественного здоровья.

Тем не менее это не меняет основную проблему, указала Винькеле — "с существующим объемом финансирования, какие бы стратегические перестановки ни совершались, люди с трахеостомами, дети с расстройствами аутистического спектра, паллиативные пациенты получают мало поддержки, либо и вовсе ее не получают".

"Пока политики, все равно какой коалиции, будут читать мантру "в здравоохранении сначала реформы, потом деньги", пока не будет понимания, что расходы на здравоохранение являются инвестицией, а доступное здравоохранение является правом человека, ничего не изменится", — подытожила министр здравоохранения.

Сегодня правительство соберется на внеочередное заседание, чтобы выслушать сообщение экспертов о распространении Covid-19. Возможно, будут введены дополнительные ограничения — ранее прозвучало, что Латвия может вернуться к обязательному ношению масок в общественном транспорте. Заседание пройдет удаленно.

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