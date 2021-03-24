Винькеле: решение формировать портфель вакцин на основании AstraZeneca было моей ошибкой
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Решение формировать портфель вакцин от Covid-19 опираясь на вакцины производства AstraZeneca и Johnson&Johnson было “моей стратегической, политической и человеческой ошибкой”, заявила бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Она об этом сообщила в своем письме Генпрокуратуре, передает LETA.

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Ранее Генпрокурор решил начать проверку о закупке вакцин в Министерстве здравоохранения. Винькеле заявила, что поддерживает это решение, поэтому решила обратиться в Генпрокуратуру с заявлением, “чтобы незамедлительно предоставить всю информацию, которая мне известна”.

Бывший министр объяснила, что при формировании портфеля должностные лица опирались на безопасность вакцин и их удобстве при массовой вакцинации, с учетом ограниченной мощности системы здравоохранения. При принятии решений учитывалось мнение большинства экспертов Минздрава, а также уверенность в том, что договоры о закупках будут выполнены, чего сейчас не происходит.

Винькеле призвала президента Эгила Левитса и премьер-министра Кришьниса Кариньша прекратить “самодовольное “вынесение вердиктов”” о решениях вовлеченных в процесс ведомств, так как они действовали “из наилучших знаний, на тот момент доступной информации, правомерности, целесообразности, а также чувства долга”. Она призвала дождаться результатов проверок, прежде чем судить о формировании портфеля вакцин.

Как уже сообщалось, осенью ряд экспертов крайне скептически отнеслись к вакцине производства BioNTech/Pfizer и Латвия чуть не отказалась от закупки. В итоге портфель вакцин был сформирован, основываясь на том, что главной вакциной в Латвии станет AstraZeneca. Позже возникли задержки с утверждением этой вакцины в ЕС, а производитель постепенно начал сокращать поставки странам Европы. Сейчас Еврокомиссия грозит запретить экспорт произведенных в ЕС вакцин AstraZeneca, пока производитель не выполнит свои обязательства перед Европой.

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Коронавирус Вакцинация Еврокомиссия Илзе Винькеле Эгил Левитс
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